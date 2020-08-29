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Украина

Август порадует жарой: синоптики рассказали о погоде в последние дни лета

7:22 29 августа 2020
погода

Последние дни августа, как и обещали синоптики, будут жаркими и солнечными. Температура днем может доходить до +35 градусов. Обильных осадков не ожидается, лишь 31 августа в отдельных районах западных областей могут пройти кратковременные дожди с грозами.

29 августа без осадков, на севере и на востоке до 29°, в Карпатах 20−22°, на остальной территории 27−32°. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

погода

30 августа жара усилится, на всей территории Украины солнечно.

погода

31 августа возможны грозы в Карпатах, на Прикарпатье и в Закарпатье, а также в Черновицкой области.

Напомним, народные синоптики ожидают, что сентябрь будет теплым. В первой половине месяца столбики термометров покажут до +27 градусов. Об этом в статье «Жара в сентябре: синоптики рассказали о погоде в Украине в конце лета и начале осени».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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