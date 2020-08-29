В КСУ назвали все действия "нелегитимного" Сытника "абсолютно законными"

Указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро признан неконституционным. Такое решение приняла большая палата Конституционного суда, рассмотрев обращение депутатов. Тем не менее, в КСУ говорят, что их вердикт не означает автоматическое увольнение Сытника и отмену всех решений созданного в 2015 году антикоррупционного органа.

Так, судья КСУ Игорь Слиденко, один из тех, кто принимал решение по Сытнику, считает, что вердикт не повлечет автоматического увольнения директора НАБУ. «КСУ — это не тот суд, который может кого-то уволить или восстановить в должности… Признание указа неконституционным не означает, что господин Сытник является уволенным. Действия господина Сытника на его должности были абсолютно законными, и сомневаться в этом нет никаких оснований», — заявил судья в комментарии РБК-Украина.

Судья КСУ полагает, что теперь должно появиться отдельное решение по поводу Сытника, чтобы он лишился должности в НАБУ.

Напомним, Артем Сытник был назначен директором Национального антикоррупционного бюро 16 апреля 2015 года. Пять лет спустя 51 народный депутат усомнился в конституционности указа и обратился в КСУ.

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