В Украине новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки

В Украине зарегистрировано почти 117 тысяч случаев заболевания COVID-19. За последние сутки выявлен 2 481 новый заболевший, и это очередной печальный рекорд. «ФАКТЫ» приводят данные по распространению коронавируса по состоянию на утро 29 августа.

За сутки от болезни скончался 41 человек. Всего за время эпидемии подтверждены 2492 летальных случая.

1055 человек за сутки и 56 138 с начала вспышки смогли справиться с болезнью.

Напомним, инфекционисты полагают, что пик заболеваемости ждет Украину в сентябре, после того как в школах начнется учебный год.

Карантин в Украине был продлен до 1 ноября, а красная карантинная зона с самыми строгими ограничениями существенно расширена.

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