Без ковров и мягких игрушек: как будут работать детсады с 1 сентября

В Министерстве здравоохранения озвучили правила, по которым будут жить детские учреждения с 1 сентября. Ранее Минздрав опубликовал рекомендации для школ, теперь министр Максим Степанов перечислил требования для детсадов и других заведений, где длительное время находятся дети.

Без родителей. Как отмечалось на брифинге министра, в детсады запрещается вход родителей, детей воспитатели обязаны принимать и провожать на улице. Также запрещены родительские собрания в помещении детских групп.

Дезинфекция. Вводится запрет на предметы, способствующие распространению инфекции: ковры с ворсом, мягкие игрушки, многоразовые тканевые полотенца. Воспитатели должны следить, чтобы в группу не заходили в уличной обуви — необходимо сразу же переобуваться в сменную пару.

Обучение. Как и в школах, детей в детсадах будут учить элементарным способам профилактики коронавируса. Поручено провести игровые занятия, чтобы закрепить навыки обработки рук антисептиком.

Отдельно министр уточнил, что органы здравоохранения не запрещали работу групп продленного дня в детских учреждениях, если там будут соблюдаться перечисленные нормы.

Остался неясным вопрос с самоизоляцией учителей, воспитателей, преподавателей после обнаружения в группе или классе больного ребенка. Министр настаивает, что круг контактных лиц взрослого человека должны определить врачи-эпидемиологи, и именно они составят список тех, кто должен самоизолироваться.

Правила для детсадов частично совпадают с теми требованиями, что установлены для учреждений среднего образования.

Напомним, правила вводятся на весь период карантина, который недавно был продлен до 1 ноября.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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