"Ни ведра воды оккупантам!": крымчанин в прямом эфире мощно высказался о водоснабжении полуострова (видео)

Житель оккупированного Крыма призвал Украину даже не думать о том, чтобы подавать воду на полуостров. Острую тему в последнее время поднимают многие известные политики. Местные житель специально дозвонился в эфир «Крым. Реалии» и предлагает, чтобы оккупанты сами позаботились о водоснабжении аннексированной территории.

«Никакой воды, ни ведра воды, ни в коем случае. Пусть все засыхает», — не в силах был сдержать эмоции слушатель. Запись эфира опубликована на странице Крым. Реалии.

Звонок из Крыма: крымчанин просит не давать воду в Крым pic.twitter.com/u1mH5lLDMD — Крым. Реалии (@krymrealii) August 28, 2020

Крымчанин настаивает, что оккупантам нужно напомнить об их обещаниях сделать Крым райским уголком и решать вопросы собственными силами.

«Думать надо было прежде, чем оккупировать. Пусть меньше воруют и обеспечат, как положено. Ни грамма воды, ни ведра воды оккупантам», — призывает мужчина.

Напомним, известный журналист и блогер Айдер Муждабаев уверен, что трудности с водой созданы искусственно, и это все подготовка к оправданию будущего вторжения в Украину с юга. Российский президент Владимир Путин 27 августа пообещал «дорешать» вопрос с водой.

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