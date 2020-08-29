Киев уходит в отрыв: в столице резкий рост заболеваемости коронавирусом, за сутки — шесть смертей

В Украине продолжается эпидемия COVID-19. Больше всего новых случаев коронавируса выявили в столице Украины. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своем Telegram-канале, в Киеве за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 265 человек.

Так, среди заболевших за минувшие сутки 129 женщин в возрасте от 19 до 78 лет, 117 мужчин в возрасте от 19 до 81 лет, 10 девочек от 4 до 17 лет и 9 мальчиков от 2 до 12 лет. Заболели, в том числе, и 11 медиков. В больницы столицы попали 48 пациентов.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Дарницком (50), Днепровском (40) и Деснянском (34) районах.

Также за прошедшие сутки 6 заболевших скончались. 159 киевлян выздоровели от коронавирусной болезни.

Как писали «ФАКТЫ», во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прогнозируют рост смертельных случаев от COVID-19. Ближе к зиме число смертельных случаев может увеличиться, так как сравнительно молодая возрастная группа войдет в более тесный контакт с пожилым населением.

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