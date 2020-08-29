В Украине службы такси Bolt, Uber и Uklon объявили вне закона: что ждет водителей

В Украине готовят кардинальную реформу рынка такси. Популярные службы пассажирских перевозок Bolt, Uber и Uklon сейчас работают вне закона, а реформа призвана вывести их из тени. Предложения реформаторов уже оформлены в законопроект, документ вынесен на народное обсуждение. Об этом заявил директор автомобильного директората Мининфраструктуры Гамлет Погосян.

Суть новаций состоит в том, что водителей, работающих в альтернативных службах такси, заставят покупать патент. Его стоимость будет привязана к минимальной зарплате и составит около 5000 гривен в год. Об этом Погосян рассказал в эфире телеканала «Дом».

«Нами придуман способ… Чтобы они (водители) могли осуществлять деятельность законно, вводим такое понятие как патент… Водитель покупает патент, стоимость будет зафиксирована на уровне минимальной зарплаты. Пакет можно приобрести на год или на месяц», — объяснил представитель Мининфраструктуры.

Чтобы стимулировать экологически дружественное такси, для владельцев электромобилей стоимость патента будет снижена вдвое.

Как уточнил Погосян, кроме покупки патента, перевозчику придется регулярно проходить техосмотр автомобиля, оформлять страховку. Контролировать наличие всех этих документов поручено Укртрансбезопасности.

Напомним, ранее было подсчитано, что ежегодный оборот рынка такси в Украине (классические и альтернативные службы) доходит до 50 миллиардов гривен, но большая часть этих средств остается в серой зоне.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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