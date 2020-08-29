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Украина

Как дипломат дипломату: глава МИД упрекнул посла Украины в Великобритании за высказывания о Донбассе

16:57 29 августа 2020
Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подверг критике заявление своего предшественника Вадима Пристайко о возможности временного отказа от идеи возвращения контроля на Донбассе.

В комментарии Европейской правде глава внешнеполитического ведомства назвал это мнение не соответствующим официальной позиции государства.

«Это личное мнение Вадима Пристайко, а не посла Украины в Великобритании, и оно не отражает позицию Министерства иностранных дел и нашего государства. Позиция Украины остается неизменной: Украина стремится восстановить свою территориальную целостность и суверенитет над всей территорией в международно признанных границах», — заявил Кулеба, подчеркнул, что для руководства Украины «не было ни одного дня», чтобы мы не работали над достижением этой цели.

«Позиция президента Зеленского и моя как министра проста — Украина не разбрасывается своей землей и людьми», — подчеркнул Кулеба.

Ранее Пристайко предположил, что в случае провала Минских соглашений и сценария с миротворцами Украине следует временно отказаться от идеи возвращения контроля на Донбассе, особенно если на кону будет стоять западный вектор развития государства.

Напомним, в связи с репрессиями силовиков в Беларуси Украина поставила отношения с Минском на паузу, таким образом, стали невозможными новые переговоры в формате Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию украинско-российского конфликта на Донбассе.

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