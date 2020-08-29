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Украина

В Крыму умер бывший вице-премьер Украины Тихонов

19:15 29 августа 2020
Виктор Тихонов

В Крыму скончался 71-летний экс-вице-премьер Украины по вопросам региональной политики (в правительстве бежавшего в Россию Николая Азарова), а также бывший посол Украины и глава Луганского областного совета Виктор Тихонов.

Причиной смерти, по данным СМИ, стала пневмония.

Была ли она вызвана COVID-19, не известно.

Сам Азаров в своем Facebook написал, что его бывший подчиненный жил последние годы «с большой болью в сердце».

Напомним, с середины июля, от всех въезжающих на территорию аннексированного Россией Крыма со стороны материковой Украины начали требовать справку, подтверждающую отрицательный тест на коронавирус. Тогда же оккупационные «власти» заявили о подтвержденных 11 случаев COVID-19 на полуострове: 4 случая завезены из-за рубежа, 3 — выявлены при обращении за медицинской помощью, 2 — выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 — при скрининге здоровых людей.

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В Крыму умер бывший вице-премьер Украины Тихонов

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