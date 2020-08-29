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Украина

Контрактники выручили: Генштаб планирует уменьшить число призывников осенью

19:42 29 августа 2020
Призывники

С начала 2020 года к воинской службе по контракту привлечено 25 тысяч человек (из них более 2 тыс. лиц офицерского состава). Это констатировали в Главном управлении персонала Генерального Штаба ВС Украины. Напомним, призыв на срочную службу в связи с пандемией продолжался дольше обычного.

Военные считают, что это дает возможность поднять вопрос об уменьшении количества граждан Украины, подлежащих призыву на службу в октябре-декабре 2020 года.

«Соответствующие предложения готовятся для представления на рассмотрение в Кабинет Министров», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны.

Напомним, призывников в возрасте 18−19 лет отправляют в войска только по их собственному желанию. Кроме того, военнослужащие срочной службы не подлежат отправке в зону проведения Операции объединенных сил на Донбассе.

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