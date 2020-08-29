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Украина

Зеленский — родным погибших и пропавших без вести на Донбассе: "Вернем всех — и живых, и мертвых"

20:29 29 августа 2020
Встреча в Офисе президента

Президент Украины Владимир Зеленский в День памяти защитников Украины 29 августа встретился с семьями погибших защитников Украины и пропавших без вести, назвав встречу долгом и обязанностью власти, а погибших героев — «действительно лучшими людьми», которые отдали стране самое дорогое.

В свою очередь участники встречи призвали ускорить запуск работы Комиссии по пропавшим без вести при Кабинете Министров, которая должна сформировать соответствующие реестры.

Кроме того, Зеленский анонсировал включение в списки на обмен заложниками с Россией и ОРДЛО не только гражданских лиц, но и военнослужащих.

«Мы действительно подаем в списках на взаимном освобождении, чтобы вы просто знали, всех. Нет такого, что мы подаем гражданских, а военных — нет. Такого нет. Это неправда. Поверьте… Мы всех вернем: кто живой и неживой. В любом случае», — дал обещание глава государства, которого цитирует пресс-служба Офиса президента.

Напомним, во время церемонии, которая прошла утром 29 августа 2020 года в центре Киева, были названы фамилии 223 военнослужащих, погибших в этот день в 2014—2019 годах. После каждой фамилии воины почетного караула били в колокол и салютовали из личного оружия одним залпом.

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