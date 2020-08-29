Зеленский утвердил минимальную зарплату в 5 тысяч гривен с 1 сентября

Президент Владимир Зеленский в субботу, 29 августа, подписал закон о повышении минимальной зарплаты в Украине до 5 тысяч гривен. Напомним, он был принят на внеочередном заседании Верховной Рады 25 августа.

Закон предполагает повышение минимальной зарплаты уже с 1 сентября 2020 года.

Одновременно увеличится размер должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки. Он составит 2225 гривен.

Отметим, что в Национальном банке считают, что повышение минимальной зарплаты до 5 000 гривен практически не отразится на общем уровне инфляции.

О возможных последствиях повышения базового социального стандарта читайте в статье «ФАКТОВ» «Повышение минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен: чем это может обернуться для украинцев».



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