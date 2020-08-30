Погода порадует теплом: синоптики озвучили прогноз на последние дни лета

Завершение лета в Украине ознаменуется жарой и незначительной облачностью.

Как свидетельствует прогноз Украинского Гидрометцентра, средняя температура воздуха в последнее воскресенье августа по Украине составит 30−32°С, а в Николаевской области столбики термометров поднимутся до +35°С. Показательно, что самая «низкая» температура ожидается на Одесчине — +28°С -+30°С.

В Киеве ночью ожидается до +17−19°С, а днем — +30−32°С.

Прогноз погоды на 30 августа

31 августа в Закарпатской и в Ивано-Франковской областях ожидаются кратковременные грозовые дожди, которые снизят температуру воздуха до +27−29°С. Еще прохладнее будет на Львовщине и на Волыни — от +26°С до +28°С.

В Киеве последний календарный день лета будет теплым — +30°С-+32°С. Осадков не ожидается, а ветер будет незначительным — 5−10 метров в секунду.

Прогноз погоды на 31 августа

Напомним, начало осени-2020 в Украине будет теплым. Подробнее читайте в статье «ФАКТОВ» «Жара в сентябре: синоптики рассказали о погоде в Украине в конце лета и начале осени».

Фото http://odessa-memory.info/

66

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter