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Украина

Кабмин ожидают кадровые изменения: что об этом известно

7:56 30 августа 2020
Давид Арахамия

Осенью в составе Кабинета министров возможны изменения. Напомним, ранее качество работы некоторых членов правительства Дениса Шмыгаля критиковал глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

В интервью телеканалу «Украина 24» глава фракции монобольшинства «Слуга народа» Давид Арахамия отказался говорить о конкретных членах правительства, которых могут отправить в отставку, однако отметил, что речь идет об экономическом блоке Кабмина.

«Я не исключаю, думаю, что к осени точно могут быть какие-то ротации по отдельным министерствам. Два-три министерства, думаю. Какие, говорить не буду, а то люди совсем перестанут работать», — сказал нардеп.

По его словам, правительству нужны люди, которые «не просто обладают видением и программами, а которые могут их быстро имплементировать в жизнь».

Напомним, в правительстве исключают возможность введения в Украине жесткого карантина в связи с увеличением количества инфицированных коронавирусом.

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