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В Украине за сутки снова обнаружили более 2000 новых случаев коронавируса: где больше всего заболевших

9:45 30 августа 2020
В Украине за сутки снова обнаружили более 2000 новых случаев коронавируса: где больше всего заболевших

Число новых инфицированных коронавирусом в Украине 29 августа несколько снизилось по сравнению с предыдушим днем, но все же превысило отметку в 2 тысячи человек — позитивный тест сдали 2096 украинцев. Об этом свидетельствуют оперативные данные системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Снизилась и цифра жертв заболевания — с 41 до 35 человек.

По количеству инфицированных в Украине по-прежнему лидирует Львовщина, где с начала пандемии заразились 14356 человек, а также Киев (13093 человек), а по уровню смертности — Галичина (389 человек) и Буковина (277 человек).

Карта смертности от COVID-19

Напомним, накануне Киев стал вышел в лидеры по количестсу новых инфицированных COVID-19 в Украине.

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