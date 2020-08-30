В Киеве за сутки от коронавируса умерло 9 человек

В Украине продолжается эпидемия коронавирусной болезни. Ежеденевно в стране регистрируют новые случаи заражения. Так, в Киеве за прошедшие сутки выявили 109 новых случаев Covid-19.

Как написал мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, 29 августа 9 больных коронавирусной болезнью скончались.

«Опять большое количество летальных случаев — умерли 9 человек. Всего коронавирус унес жизни 202 киевлян. На сегодня в столице уже 13093 подтвержденных случая заболевания COVID-19. В больницы столицы попали 27 пациентов», — написал мэр.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 22, в Днепровском — 20 и в Святошинском районе — 17 случаев. Также стало известно, что 90 киевлян с коронавирусной болезнью выздоровели.

Как писали «ФАКТЫ», днем ранее в Киеве за сутки коронавирус обнаружили у 265 человек, что существенно больше сегодняшних показателей.

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