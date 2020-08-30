В День шахтера Зеленский отметил наградами работников угольной отрасли

Президент Владимир Зеленский подписал указ о вручении государственных наград ко Дню шахтера, который отмечается в Украине 30 августа. Напомним, 24 августа Зеленский присвоил почетные звания и вручил награды ко Дню Независимости.

Согласно обнародованному указу, датированному 29 августа, один горняк — проходчик шахты «Возрождение» ГП «Львовуголь» Сергей Якуца — награжден орденом «За заслуги» II степени, пять шахтеров получили орден «За заслуги» III степени.

Еще 12 шахтерам будет вручен орден «За доблестный шахтерский труд» III степени, восьмерым — медаль «За труд и доблесть», а еще один — орден княгини Ольги III степени.

Почетное звание «Заслуженный горняк Украины» присвоено одному шахтеру, а 12 работников отрасли получили орден «Почетный шахтер Украины».

День шахтера в Украине отмечается в последнее воскресенье августа. В 2020 году празднования проходят в условиях пандемических ограничений, в особенности что касается Западной Украины.

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