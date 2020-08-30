Жара не спешит отступать: синоптик рассказала, какой будет погода в последний день лета

В Украине 31 августа ожидается солнечная и жаркая погода. Об этом пишет в Facebook известный синоптик Наталья Диденко.

«Завтра везде в Украине солнце и очень, очень тепло, жарко, +30 +35 градусов. Разве немного на Западе иногда +28, +29 градусов — идет фронт», — пишет она.

В Киеве 31 августа также сухо и жарко, до +32 градусов тепла.

1 сентября в Украину придет атмосферный фронт, который принесет дожди.

«Этот фронт принесет дожди с грозами уже 1 сентября в западных областях Украины, включая похолодание», — пишет Диденко.

По прогнозу синоптика, дожди ожидаются 1 сентября лишь в западных областях. На остальной территории будет без осадков.

«1 сентября в столице предполагается замечательная погода — дождя не будет, а жара ослабеет до +27, +28 градусов. Так что, кто там идет в школу в костюмах или с длинным рукавом, будет немного легче», — пишет она.

Ранее известный народный синоптик Владимир Деркач в интервью «ФАКТАМ» рассказал, что сентябрь захватит с конца августа умеренное тепло днем и холодные ночи. Уже в середине первой декады потеплеет. Тепло будет и практически всю второю декаду сентября и только под конец температура снизится. Также возможны кратковременные дожди. Последняя десятидневка сентября тоже порадует хорошей погодой, ее можно будет считать «бабьим летом».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

47

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter