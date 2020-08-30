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Украина

Минздрав обновил список стран «красной» зоны: что изменилось

18:55 30 августа 2020
люди

В воскресенье, 30 августа, Министерство здравоохранения Украины в очередной раз обновило список стран «красной» и «зеленой».

Обновление опубликовано на сайте ведомства.

В список стран «зеленой» зоны входят 136 стран — в частности, Россия, Нидерланды, Франция, Швейцария, Великобритания, Польша, Беларусь, Грузия и Египет.

В «красной» зоне 57 стран, в том числе США, Израиль, Испания, Черногория, Хорватия, Румыния и Армения.

Украина находится на 58-м месте и в «зеленой» зоне.

Напомним, в «красную зону» для Украины входят государства, где количество новых случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине. Или же, если в странах прирост числа инфицированных за последние 14 дней больше аналогичного за прошедшие 14 дней на 30 процентов.

В Украине на утро 30 августа зафиксировано уже более 119 000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки — 2096.

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