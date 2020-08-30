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Украина

Местные выборы 2020: ЦИК объявила дату начала избирательной кампании

19:35 30 августа 2020
ЦИК

В воскресенье, 30 августа, Центральная избирательная комиссия на очередном заседании приняла решение о начале избирательной кампании по местным выборам, назначенным на 25 октября 2020 года.

Известно, что эта избирательная кампания начнется 5 сентября 2020 года.

Решение принято согласно Избирательному кодексу Украины, говорится на сайте ведомства.

Кроме того, Комиссия внесла изменения в Календарный план организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов.

Во время принятия решения были учтены постановления Верховной Рады, касающиеся вопросов выборов, в том числе по проведению голосования в некоторых районах Донецкой и Луганской областей.

Напомним, ранее ЦИК образовала и сформировала состав 532 территориальных избирательных комиссий для проведения местных выборов.

Фото: ЦИК

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