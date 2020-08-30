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Украина

Ляшко назвал условия проведения местных выборов в «красной» карантинной зоне

20:04 30 августа 2020
избирательная урна

Местные выборы в Украине, которые стартуют уже на следующей неделе, пройдут и в населенных пунктах «красной» карантинной зоны.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, если в стране не будет введено чрезвычайное положение, то местные выборы будут проведены во всех карантинных зонах, в том числе и в «красной».

Медик, сославшись на пример Польши, отметил, что на данный момент наработаны все рекомендации безопасного проведения выборов.

Напомним, Кабмин в очередной раз пересмотрел карантинные зоны в Украине. Новое эпидемическое зонирование начнет действовать с 00:00 31 августа.

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