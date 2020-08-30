27.38 / 27.57 32.25 / 32.64
Киев: +29
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Диктатор в огне: под посольством Беларуси в Киеве «отпраздновали» день рождения Лукашенко (видео)

20:43 30 августа 2020
жгут портрет Лукашенко

В воскресенье, 30 августа, в Киеве под посольством Беларуси прошла акция против режима Александра Лукашенко, которому сегодня исполнилось 66 лет.

Участники акции напомнили, что режим Лукашенко держится на дубинках ОМОНа и поддержке Кремля. Активисты сожгли портреты Лукашенко, Путина и флаг России.

«Цензор.НЕТ» опубликовал видео того, как украинцы и белоруссы поздравили «последнего диктатора Европы».



Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что сегодня происходило в Минске и других городах Беларуси.

Фото: «Цензор Нет»

121

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

воздушный змей с ребенком

Воздушный змей унес трехлетнего ребенка в небо: видео шокирующего происшествия

жгут портрет Лукашенко

Диктатор в огне: под посольством Беларуси в Киеве «отпраздновали» день рождения Лукашенко (видео)

Жеребьевка Лиги чемпионов

Жеребьевка Лиги чемпионов: онлайн-трансляция церемонии в штаб-квартире УЕФА

такси

В Украине службы такси Bolt, Uber и Uklon объявили вне закона: что ждет водителей

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер