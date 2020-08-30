Диктатор в огне: под посольством Беларуси в Киеве «отпраздновали» день рождения Лукашенко (видео)

В воскресенье, 30 августа, в Киеве под посольством Беларуси прошла акция против режима Александра Лукашенко, которому сегодня исполнилось 66 лет.



Участники акции напомнили, что режим Лукашенко держится на дубинках ОМОНа и поддержке Кремля. Активисты сожгли портреты Лукашенко, Путина и флаг России.

«Цензор.НЕТ» опубликовал видео того, как украинцы и белоруссы поздравили «последнего диктатора Европы».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что сегодня происходило в Минске и других городах Беларуси.

Фото: «Цензор Нет»

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