В сети показали, как выглядит Донецк спустя 6 лет после прихода "русского мира" (видео)

Донецк, который в последнее воскресенье августа отмечает День шахтера и День города, оккупанты превратили в захолустье. Живет и светится огнями только центр, окраины пустеют, ветшают, дороги не ремонтируются, все заростает травой и кустарниками



Людей на улицах мало. Все годы оккупации в городе комендантский час, сейчас он с 11 вечера до 5 утра.

Боевики насчитали сейчас в городе 940 тысяч жителей, сколько на самом деле, сказать трудно. Люди появляются на улицах, когда идут на работу и с нее, потом город пустеет.

Сейчас из Донецка легче уехать в Россию, чем попасть на свободную территорию Украины. Автобусы везут в Москву, Питер, на Кавказ и другие места РФ.

В городе работает местная связь «Феникс», часто с перебоями и плохой слышимостью. Есть в городе так называемый Центробанк. В банкоматах частенько нет купюр. Процветают подпольные центры обналички, через которые можно получить украинские пенсии.

Все это создает проблемы местным жителям.

Часть дончан хотят вернуться в Украину, другие высказываются резко в отношении Киева и украинцев и не видят себя без России.

Напомним, недавно в Донецке началась так называемая инвентаризация свободных и брошенных квартир. Переписывают также квартиры, имеющие задолженность по коммуналке.

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