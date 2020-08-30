Сложный выбор: представитель в ТКГ рассказал, как Украине сохранить самоуважение на переговорах по Донбассу

Член украинской делегации в трехсторонней контактной группе журналист Сергей Гармаш, рассказавший о хамском поведении представителей России на переговорах об урегулировании ситуации на Донбассе, рассказал о сложной дилемме, которая возникла перед Украиной.

Об этом он упомянул 30 августа в эфире телеканала «Украина 24».

«Следующая встреча должна быть посвящена проведению выборов, поэтому нам самим нужно определиться в этом вопросе. Если в вопросе безопасности действительно есть прогресс, то в политических я не вижу почвы для компромиссов, потому что Москва демонстрирует свое нежелание идти на какие-либо компромиссы», — сказал Гармаш.

По словам журналиста, Россия «показывает свое желание разговаривать с Украиной только на языке ультиматумов и при этом пытается использовать переговорный процесс для субъективизации своих квазигосударственных марионеточных образований».

«В таких условиях перед руководством Украины стоит сложный выбор: либо принимать условия игры Москвы ради самой возможности проведения саммита, идти на уступки и фактически принимать ее концепцию гражданской войны в Украине; либо рисковать проведением встречи „четверки“, но добиваться разговора на равных и безопасного для себя мира», — отметил Гармаш.

Он считает, что «в первом случае Москва может дать мир, но это будет «русский мир».

«Во втором нас ждет конфронтация на фронте и, возможно, потеря поддержки Франции и Германии. Зато мы сможем сохранить самоуважение», — объяснил Гармаш.

Напомним, что Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в сентябре 2014 года (необходимость такого законодательства зафиксирована в Минских соглашениях об урегулировании конфликта на Донбассе). Парламент уже несколько раз продлевал его действие, предыдущий раз — до 31 декабря 2019 года. 18 декабря Зеленский подписал закон о продлении особого статуса до 31 декабря 2020 года.

В ст. 10 этого закона указано, что все его основные положения начнут действовать только после проведения на Донбассе местных выборов по украинскому законодательству с соблюдением международных стандартов. Остальные статьи закона не действуют, в частности: об амнистии и недопущении уголовного преследования участников событий на Донбассе; о праве языкового самоопределения жителей Донбасса и возможности использования русского языка в органах государственной власти и местного самоуправления.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в воскресенье, 30 августа, Центральная избирательная комиссия на очередном заседании приняла решение о начале избирательной кампании по местным выборам, назначенным на 25 октября 2020 года. Во время принятия решения были учтены постановления Верховной Рады, касающиеся вопросов выборов, в том числе по проведению голосования в некоторых районах Донецкой и Луганской областей.

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