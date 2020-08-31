США призвали Россию не забирать молодых крымчан в оккупационную армию

Посольство США в Украине, передавшее на днях нашим согражданам средства защиты от COVID-19, обратилось к стране-агрессору России с призывом прекратить забирать в свои вооруженные силы жителей аннексированного Крыма.

Об этом говорится в официальном Facebook-аккаунте дипломатического ведомства.

«В Международный день жертв насильственных исчезновений мы призываем Россию прекратить посягательства на основные свободы в Крыму, освободить украинцев, которых она противоправно заключила, чтобы отомстить за мирное инакомыслие, и прекратить кампанию призыва крымчан в российские вооруженные силы», — сказано в обращении.

Напомним, что ранее в воскресенье МИД Украины призвал международное сообщество не оставлять без внимания судьбу людей, которые были похищены или пропали без вести в оккупированном Россией Крыму и на Донбассе.

Также напомним, что на День независимости Украины Дональд Трамп, Франк-Вальтер Штайнмайер и лидеры ряда других стран заявили о своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также стремления нашей страны к возвращению контроля над всей территорией, включая Крым.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Украина пригласила США присоединиться к платформе по деоккупации Крыма. Если американцы примут предложение украинского МИДа, то платформа приобретет значительный вес на международной арене.

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