Угроза Украине исходит из Кремля: генерал США напомнил, чего стоят "гарантии" Путина

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, неоднократно призывавший Запад не медлить с адекватным ответом Кремлю, уверен, что Украина хорошо поняла, стоит ли доверять «гарантиям» Российской Федерации.

Как показали события 2014 года, РФ легко отказывается от своих обещаний в случае появления агрессивных планов захвата чужой территории, заявил он в комментарии телеканалу «Дом».

«Угроза Украине исходит именно из Кремля. И каждую неделю на Донбассе гибнут военнослужащие украинских Вооружённых сил, даже в период прекращения огня. Поэтому, мне кажется, Украина, как никто другой, знает истинную цену гарантиям безопасности России по Договору об отказе от ядерных вооружений — Кремль легко отбрасывает любые гарантии», — сказал эксперт.

Бен Ходжес подчеркнул, что значение этого Договора по-прежнему очень велико в плане контроля вооружений и снижения опасности возникновения конфликтов с применением ядерного оружия, но для его выполнения, вероятно, потребуется более четко прописанный механизм выполнения гарантий.

Также Ходже обратил внимание на то, что Кремль очень часто применяет более привычные для себя гибридные средства влияния, будь то дезинформация, кибератаки, направленные на уничтожение инфраструктуры и населения или на дестабилизацию политических систем.

«Для России это вполне привычные инструменты, наряду с полным набором традиционных вооружений. Поэтому для Соединенных Штатов очень важно держать свой ядерный потенциал в полной готовности и отличном техническом состоянии, — для надежного сдерживания ядерной угрозы со стороны России или Китая», — отметил генерал-лейтенант.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Бен Ходжес предупредил власти нашей страны о том, что осенью у России будут благоприятные условия для вторжения в Украину. И если агрессор решит ими воспользоваться, то нам стоит готовиться к мощным кибератакам, которые выведут из строя системы управления, и к полной блокаде Азовского моря. Также эксперт предполагает возможность многочисленных общественных протестов в Украине, организованных российскими спецслужбами в разных социальных группах. Генерал уверен, что в сентябре у РФ будут все предпосылки для нападения, в том числе летняя засуха и нехватка воды в Крыму.

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