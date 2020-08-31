Украина готовится возобновить производство собственных вакцин: что об этом известно

Несмотря на немалые затраты, в Украине готовы обсуждать возможность возобновления процесса разработки и производства отечественных вакцин.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью Радио Свобода.

«Вы, наверное, знаете, что в Украине было полностью, пожалуй, еще в 1990-х годах разрушено производство любой вакцины. Сейчас мы неоднократно говорили с президентом страны, чтобы мы начали возобновлять производство вакцины. Это касается гриппа, это касается других вакцин, которые мы каждый год используем», — сказал Степанов.

Глава Минздрава убежден, что Украина имеет необходимый научный потенциал, однако понадобится несколько лет, прежде чем мы получим свою вакцину.

«Есть у нас хорошая школа. Конечно, это процесс не очень быстрый. Это несколько лет нужно для того, чтобы мы имели свою вакцину, которая разработана нашими учеными», — считает министр.

По словам Степанова, он провел ряд встреч с предпринимателями, которые имеют соответствующие линии, и несколько предприятий, которые имеют соответствующие сертифицированные линии по производству вакцины, готовы приступить к производству вакцины.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что из-за сложившегося положения Украина пока что сможет получить доступ к вакцине от коронавируса только через программу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), при этом вакциной будут обеспечены только 20 процентов населения нашей страны. При этом пока что сложно спрогнозировать, какой именно будет вакцина, полученная Украиной как по типу, так и по способу и количеству введений.

25

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter