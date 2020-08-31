В ответ на путинский "Кавказ-2020": украинские военные примут участие в учениях стран НАТО в Германии

Ввиду угрозы военного нападения со стороны России в сентябре подразделения ВСУ проводят интенсивную боевую подготовку, в том числе и с международными партнерами.

В частности, в Германию для участия в международных учениях Combined Resolve XIV прибыли личный состав и техника подразделений Вооруженных Сил Украины, говорится в сообщении на Facebook-странице Сухопутных войск.

«На днях в учебный центр «Хохенфельс» Сухопутных войск ВС США, в Германии, прибыл, которые будут принимать участие в Международных учениях Combined Resolve XIV. Так, украинский взвод обозначения действий противника от Международного центра миротворчества и безопасности на БМП-1 будет действовать в составе американского батальона «OPFOR», — сообщили в ВСУ.

В то же время рота 28-й механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода выступать за противоположную сторону — силы «BLUEFOR».

В ВСУ добавили, что военные подразделения недавно вернулись из района проведения ООС, где в течение 9 месяцев выполняли боевые задачи на донецком направлении.

В учениях Combined Resolve XIV примут участие около 3500 военнослужащих вооруженных сил стран НАТО и партнеров.

Напомним, что с 20 по 27 июля в Черном море проводились совместные военные учения НАТО и Украины Sea Breeze-2020, формат которых предусматривал отработку действий в воздухе и на воде.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в то же время, когда в России пройдут учения «Кавказ-2020», Украина проведет свои стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия-2020». В рамках этих учений планируется проверить способность Генштаба в новой структуре действовать в соответствии со стандартами НАТО, а также проверить способность организовывать взаимодействие с пунктами управления вооруженных сил Альянса.

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