Дожди и жара: синоптики рассказали, как начнется в Украине осень

В Украине в последний день лета и первый день осени ожидается солнечная и жаркая погода.

На всей территории страны в понедельник, 31 августа, будет жарко — +30-+32 градуса, на юге до +35. Осадков не ожидается, а ветер будет незначительным — 5−10 метров в секунду, передает Укргидрометцентр.

Во вторник, 1 сентября, дожди пройдут в западных областях. На остальной территории будет без осадков. Жара немного ослабеет на западе и севере — до +27 — +28 градусов. На остальной территории продолжится лето.

Ранее народные синоптики Владимир Деркач и Леонид Горбань составили прогноз погоды на сентябрь.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

62

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter