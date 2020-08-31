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Украина

Дожди и жара: синоптики рассказали, как начнется в Украине осень

7:06 31 августа 2020
цветы

В Украине в последний день лета и первый день осени ожидается солнечная и жаркая погода.

На всей территории страны в понедельник, 31 августа, будет жарко — +30-+32 градуса, на юге до +35. Осадков не ожидается, а ветер будет незначительным — 5−10 метров в секунду, передает Укргидрометцентр.

Во вторник, 1 сентября, дожди пройдут в западных областях. На остальной территории будет без осадков. Жара немного ослабеет на западе и севере — до +27 — +28 градусов. На остальной территории продолжится лето.

Ранее народные синоптики Владимир Деркач и Леонид Горбань составили прогноз погоды на сентябрь.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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