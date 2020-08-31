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Украина

Ивано-Франковск попал в красную зону: как теперь будет ездить общественный транспорт

7:27 31 августа 2020
Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске, который с 31 августа попал на «красную» карантинную зону с особо строгим эпидрежимом, не будут останавливать работу коммунального и частного транспорта.

Об этом в эфире областного телеканала сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

«Общественный коммунальный и некоммунальный частный транспорт будет действовать в режиме обычных маршрутов, но с табличкой „спецперевозки“. Такое решение сегодня принято», — сказал Марцинкив.

Напомним, мэр Ивано-Франковска ранее заявил, что решение центральной власти отнести город в «красную зону» необдуманное, политическое, его следует отменить и призвал выходить на протесты.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Черновцах, оказались в «красной» карантинной зоне, депутаты по собственной инициативе смягчили карантин и стали фигурантами уголовного дела.

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