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Украина

Езда на табуретках: сеть шокировали условия перевоза пассажиров в межобластном автобусе

8:59 31 августа 2020
автобус

Междугородние перевозки, возобновившиеся в Украине после перехода на адаптивный карантин, нередко не отвечают требованиям в части соблюдения дистанции.

Так, в автобусе, который перевозит пассажиров от админграницы с оккупированным Крымом до Черновцов, людям пришлось ехать на пластиковых табуретках в проходе вплотную друг к другу.

Об условиях перевозки сообщила мама девочки, купившей билет через интернет из Николаева до Умани.

По ее словам, во время посадки на рейс водители сказали, что сначала садятся пассажиры, которые приобрели билеты в кассах автовокзала, а для остальных принесли табуреты и посадили их на проходе.

В таких условиях девочке и другим пассажирам пришлось провести в дороге 6 часов. Эпидемиологические нормы в связи с коронавирусом в части дистанции, конечно, не соблюдались.

Напомним, Ивано-Франковск и Черновцы, попавшие в «красную» карантинную зону, отказались останавливать городской транспорт.

Фото: facebook Татьяна Савченко

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