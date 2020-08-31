Насмешка над шахтерами: как Донецк отмечал день города

В последнее воскресенье августа во всех городах Донбасса традиционно отмечают День шахтера и День города. Как шутят местные жители, этот праздник для них всегда главнее, чем Новый год. Однако на неподконтрольных территориях торжества с каждым разом становятся все мельче и мельче. Уже давно нет былого пафоса, никто не верит речам о важности горняцкого труда и обещаниям обеспечить горнякам и их семьям достойную жизнь. Вместо звезд российской эстрады, как бывало даже в самом начале войны, теперь в оккупированный Донецк приезжают те, кого называют сбитыми летчиками.

Так, 30 августа на концерте в донецком парке имени Щербакова выступила мало известная российская группа Opium Project. Затем на сцену поднялся бывший участник группы «Отпетые мошенники» Игорь Богомазов. Его сменил основатель «Агаты Кристи» Вадим Самойлов. Все они исполняли хиты 90-х, на которые в России спрос разве что в далекой глубинке.

Празднование завершилось десятиминутным фейерверком. Но народ почему-то не оценил и этого.

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Отзывы о празднике в местных пабликах очень нелестные.

«Верим, что когда-то будет салют в честь расформирования «ДНР».

«Это был салют в честь затопленных шахт и невыплаченных зарплат?»

«Это насмешка над шахтерами. В воздух улетели задолженности по зарплате».

«При таком отношении шахтеры уйдут в подземелье!»

Ранее «ФАКТЫ» писали, что жители Донецка были шокированы памятником ликвидированному террористу Гиви.

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