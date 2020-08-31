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Еще 30 жителей Украины умерли от коронавируса, количество заболевших перевалило за 120 тысяч

9:45 31 августа 2020
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За минувшие сутки в Украине умерли от коронавируса 30 человек. Общее число зараженных с начала пандемии составило 121 215 человек.

Данные приведены на сайте СНБО.

От коронавирусной инфекции скончалось 2557 человек. Выздоровело 57 114 больных, 61 544 продолжают болеть.

Больше всего новых случаев заражения за сутки выявлено в Киеве (277), Одесской (189), Харьковской (187) и Ивано-Франковской (165) областях. Меньше всего заболевших в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, карантин в Украине продлен до 1 ноября, а с 31 августа вступило в силу новое «карантинное» зонирование.

Как сообщали «ФАКТЫ», специалисты ожидают пик инфекции после 1 сентября, когда дети пойдут в школу.

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