Сообщения об отмене безвизового режима Украины с Беларусью с 1 сентября из-за подавления гражданских протестов в этой стране оказались фейком. Появились они из-за решения Кабмина, принятого по другой причине. Украинцы по-прежнему могут въезжать в эту страну на срок до 30 дней без регистрации или до 90 дней в полугодие — с регистрацией в органах внутренних дел. На большие сроки надо оформлять разрешения на временное или постоянное проживание. При въезде на авто, не зарегистрированном в странах — членах Таможенного союза, его надо указывать в таможенной декларации.

Однако теперь для поездок в соседнюю страну большинству украинцев будет необходим загранпаспорт — Кабмин Украины отменил возможность пересечения границы с Беларусью как по старому паспорту, так и по ID-карточке. По-прежнему как для украинцев, так и для белорусов право на пересечение границы дают дипломатические, служебные паспорта, удостоверение личности моряка или члена экипажа воздушного судна, а также свидетельство на возвращение в страну. Также для несовершеннолетних украинцев действует проездной документ ребенка, а для белорусов — паспорт гражданина Республики Беларусь (загранпаспорта как такового в Беларуси нет).

На такой шаг украинское правительство пошло в большой мере по просьбе белорусской стороны, которая не признавала наши внутренние пластиковые карточки въездным документом. Те граждане Украины, которые живут в Беларуси без загранпаспорта, могут оформить его в нашем посольстве в Минске или консульстве в Бресте. Но даже если они не смогут это сделать, при возвращении в Украину их пропустят и по внутренним паспортам. Напомним, с Россией такой режим действует с 1 марта.

Отметим, что указанное решение Кабмина не касается жителей приграничных районов: они по-прежнему могут пересекать границу с Беларусью в местных пунктах пропуска по паспортам гражданина Украины или (для несовершеннолетних) свидетельству о рождении.

С 29 августа до 28 сентября действует также решение Кабмина, которым запрещен въезд в Украину иностранцам и лицам без гражданства — кроме тех, кто здесь учится, служит в Вооруженных силах, имеет вид на жительство или следует через Украину транзитом (оставаясь здесь не более чем на двое суток). Также запрет не касается сотрудников (и членов их семей) дипломатических, консульских и международных учреждений, экипажей судов, водителей автомобилей, использующихся в международных перевозках, участников спортивных и культурных мероприятий, инструкторов из стран НАТО.

В то же время упрощен порядок въезда в Украину для белорусов, спасающихся от репрессий на родине. «Граждане Беларуси, стремящиеся въехать на территорию Украины, пытаясь избежать того кризиса, который разворачивается в соседней, дружественной нам стране, будут пользоваться преференционным режимом», — заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Для получения защиты, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, им достаточно прибыть на пункт пропуска и сообщить нашим пограничникам о том, что они подвергаются преследованиям.

В то же время с 29 августа восстановлена работа КПВВ на админкордоне с временно оккупированной Автономной Республикой Крым и приняты уточнения о пересечении админграницы с полуостровом, а также линии разграничения с ОРДЛО. ukraine.fakty.ua/353 955 Отныне иностранцы и лица без гражданства для прохода через КПВВ (в любую сторону) должны иметь страховой полис, покрывающий затраты, связанные с лечением COVID-19, действующий на весь предполагаемый срок пребывания в Украине, выданный компанией, зарегистрированной или имеющей представительство в Украине или же договорные отношения с украинской страховой компанией.

Также все прибывающие с временно оккупированных территорий должны пройти самоизоляцию (с активированием мобильного приложения «Дій вдома») или обсервацию, досрочное прекращение которых возможно лишь после получения негативного результата ПЦР-исследования на COVID-19, проведенного после выезда с оккупированных территорий. От самоизоляции освобождаются дети до 12 лет и сотрудники аккредитованных в Украине представительств официальных международных миссий и организаций.

С 1 сентября может быть запрещено пассажирское авиасообщение между Украиной и Польшей, если показатель заболеваемости COVID-19 в нашей стране не упадет ниже 50 человек на 100 тысяч населения. Исключения могут быть только для рейсов в интересах польской армии или совершаемых по специальному разрешению польского правительства.

Зато Египет с 1 сентября открывает для туристов свои музеи, в частности пирамиды. Цены на осмотр культурных и исторических объектов Верхнего Египта снижаются вдвое. При этом одновременно одну пирамиду могут посещать не более 15 человек, а в одной экскурсионной группе в музее должно быть не больше 25 человек. В масках и предварительно прошедших температурный скрининг.

Однако все, кто хочет попасть в Египет (даже находящиеся за границей граждане этой страны и члены экипажей морских и воздушных судов) и старше шести лет, должны иметь официальный сертификат с негативным результатом ПЦР-исследования, проведенного не ранее чем за двое суток до прибытия в страну. Зато в случае заражения туриста COVID-19 на территории Египта, ему будет полностью оплачено лечение.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Украина обновила список стран «красной зоны», по возвращению из которых необходима самоизоляция или обсервация.

468

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter