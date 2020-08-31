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Украина

Жара в Украине пока не отступит: синоптик озвучила прогноз погоды на первый день осени

12:26 31 августа 2020
подсолнухи

Во вторник, 1 сентября, украинцы не почувствуют, что пришла осень. На большей территории будет солнечно и ясно, температура воздуха — + 30 + 36 градусов.

В западных областях пройдут дожди с грозами и температура воздуха будет ниже: + 22 — + 27 градусов. При этом, в Черновицкой и Хмельницкой областях около +30 градусов, сообщает синоптик Наталья Диденко.

В Киеве осень начнется старой погодой — сухо и под +30.

Напомним, народные синоптики Владимир Деркач и Леонид Горбань составили прогноз погоды на сентябрь.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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