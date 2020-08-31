Профессор рассказал, как Запад может наказать Россию и почему это не происходит

Наказание России может необязательно происходить с помощью военной силы. Об этом судья Международного трибунала по Югославии, профессор, Чрезвычайный и Полномочный Посол Владимир Василенко рассказал в интервью «ФАКТАМ».

Дипломат отметил, что Россия злоупотребляя правом вето в СБ ООН, может заблокировать любые решения, направленные против нее.

«При таких обстоятельствах правовым основанием для применения санкций против Российской Федерации должны стать правовой обычай и статья 51 Устава ООН, которая предусматривает право государств на индивидуальную и коллективную самооборону от агрессии. Непосредственная жертва агрессии имеет право давать отпор государству-агрессору, применяя все имеющиеся в ее распоряжении средства, от вооруженной силы до полного прекращения любых отношений в любых сферах — дипломатической, экономической, культурной и т. д.», — отметил Василенко.

По его словам, для принятия таких мер в отношении РФ любыми странами не нужны решения Совбеза или Генассамблеи ООН — для этого требуется создание антипутинской коалиции.

«Политическая воля лидеров западных демократий сегодня парализована, с одной стороны, надеждами на трансформацию авторитарного путинского режима, и с другой — страхом, порожденным возможностью вооруженного конфликта с Россией, — Эти надежды и страх — результат длительной и системной работы российских дипломатии, спецслужб и пропагандистской машины». — комментирует Владимир Василенко тот факт, что коалиция до сих пор не создана.

«Влиятельные западные монополии и корпорации связаны с выгодной для них эксплуатацией российских природных ресурсов. В свою очередь Россия импортирует на Запад не только природные ресурсы, но и коррупцию. Очень многие западные представители деловых и политических кругов, средства массовой информации куплены. Некоторые — завербованы российскими спецслужбами», — добавил дипломат.

Ранее сообщалось, что США угрожают ввести новые санкции против РФ.

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