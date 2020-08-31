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Украина

Ивано-Франковск продлил каникулы в школах: названа дата

12:48 31 августа 2020
Руслан Марцинкив

В Ивано-Франковске, попавшем в «красную» карантинную зону, решили продлить школьные каникулы до 11 сентября.

Мэрия на оперативном совещании приняла соответствующее решение. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

«Мы объявляем каникулы в школах. С 1 по 11 сентября будут каникулы, а не дистанционное обучение», — заявил он, отметив, что школы и детские сады готовы к 1 сентября.

Напомним, ранее в городе решили не отменять работу коммунального и частного транспорта.

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