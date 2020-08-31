Скандал с заявлениями по Донбассу: Фокина собираются вызвать в Раду

Первого заместителя Леонида Кравчука в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольда Фокина могут вызвать в Верховную Раду после его скандальных высказываний о всеобщей «амнистии» и особому статусу Донбасса.

Как сообщает «РБК-Украина», первый замглавы парламентской фракции «Слуга народа» Александр Корниенко на брифинге возле Верховной рады

прокомментировал требования оппозиции отозвать Фокина и главу делегации Леонида Кравчука.

«Нет-нет, я про Кравчука не слышал… только о Фокине. Ну, мы с Фокиным еще не общались… может, планируем », — сказал Корниенко.

По его словам, в Раде также создадут рабочую группу, для обсуждением обращения Кравчука о пересмотре постановления о местных выборах.



Ранее сообщалось, что Зеленский дал оценку изменения в работе ТКГ, которые произошли с приходом Кравчука.

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