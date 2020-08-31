Суд отменил решение Одесского горсовета о предоставлении русскому языку статуса регионального

Одесский окружной административный суд удовлетворил иск заместителя прокурора Одесской области, поданный в интересах государства. Таким образом, признано противоправным и недействительным решение Одесского городского совета от 13 августа 2012 года о признании русского языка региональным в Одессе.

В судебном вердикте отмечается, в частности, что Закон Украины «Об основах государственной языковой политики», который к тому приняла Верховная Рада Украины, более известный как «закон Кивалова-Колесниченко» признан в 2018 году неконституционным. Это означает, что имеются основания для отмены решения горсовета о реализации положений этого закона в Одессе.

Следует отметить, что одним из главных инициаторов отмены решения горсовета выступил известный львовский активист Святослав Литинский. По его словам, ранее он обращался в Одесский горсовет, однако там отказались отменять свое решение. Тогда львовянин написал заявление, но и там ему было отказано, и он обжаловал бездействие прокуратуры в суде. В октябре 2019 года выиграл суд у прокуратуры, после чего заместитель прокурора Одесской области подал вышеупомянутый административный иск в окружной административный суд.

В процессе рассмотрения представители горсовета пытались оспорить требования заместителя прокурора, настаивая на том, что иск является прямым вмешательством прокурора во властно-управленческие функции.

Заметим, статьи 10 и 11 Конституции Украины четко указывают, что украинский язык является государственным, тем не менее в стране должно обеспечиваться свободное использование русского языка и языков национальных меньшинств.

Ранее отменены решения об установлении региональных языков в Херсоне, Днепре, Харьковской и Донецкой областях. Сейчас аналогичный процесс идет по решению Харьковского горсовета.

Напомним, согласно принятому в июне 2019 года закону, украинский — единственный государственный язык в Украине.

73

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter