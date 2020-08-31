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Украина

Чекалкин рассказал, какие профессии "умрут" в ближайшее время

14:39 31 августа 2020
девушка

В будущем мир потерпит большие изменения в разных сферах жизни. В частности, с рынка уйдут некоторые специальности из-за автоматизации процессов. Люди будут работать меньше. На плаву останутся те, кто сможет предложить что-то эксклюзивное, авторское. Об этом «ФАКТАМ» рассказал известный шоумен, теле- и радиоведущий Дмитрий Чекалкин.

По его словам, существенные изменения ждут образовательную сферу, когда курсы профессионалов будут переводить на разные языки, что повлияет на количество преподавателей на местах.

Чекалкин отметил, что несмотря на то, что туристическая сфера будет развиваться, так как у людей появится больше свободного времени, количество туроператоров тоже изменится. С большинством их услуг туристы смогут справиться сами.

«На плаву останутся те туроператоры, которые являются гуру в этой сфере и смогут предложить туристам что-то особенное, крафтовое, авторское», — уточнил Чекалкин.

Напомним, народный артист Украины Владимир Горянский допустил, что сценарии к фильмам и спектаклям скоро станут писать роботы.

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