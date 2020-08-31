Ермак ответил по поводу планов Фокина договариваться с главарями «ДНР»-«ЛНР»

Стала известна официальная позиция Украины по поводу скандальных заявлений о ситуации на Донбассе, сделанных заместителем руководителя Трехсторонней контактной группы Витольдом Фокиным.

Как сообщает Офис президента в своем Telegram-канале, заявления заместителя Леонида Кравчука в ТКГ Витольда Фокина — это его личная позиция.

«Отдельные комментарии, прозвучавшие в интервью заместителя руководителя украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина, не отражают официальной позиции Украины. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Фокина, говорившего о необходимости проведения всеобщей «амнистии» для российских наемников и предоставлении всему Донбассу особого статуса, могут вызвать в Верховную Раду для обсуждения его заявлений.

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