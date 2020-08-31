27.40 / 27.63 32.30 / 32.77
Киев: +31
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Ермак ответил по поводу планов Фокина договариваться с главарями «ДНР»-«ЛНР»

14:51 31 августа 2020
Андрей Ермак

Стала известна официальная позиция Украины по поводу скандальных заявлений о ситуации на Донбассе, сделанных заместителем руководителя Трехсторонней контактной группы Витольдом Фокиным.

Как сообщает Офис президента в своем Telegram-канале, заявления заместителя Леонида Кравчука в ТКГ Витольда Фокина — это его личная позиция.

«Отдельные комментарии, прозвучавшие в интервью заместителя руководителя украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина, не отражают официальной позиции Украины. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Фокина, говорившего о необходимости проведения всеобщей «амнистии» для российских наемников и предоставлении всему Донбассу особого статуса, могут вызвать в Верховную Раду для обсуждения его заявлений.

409

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Жеребьевка Лиги чемпионов

Жеребьевка Лиги чемпионов: онлайн-трансляция церемонии в штаб-квартире УЕФА

Тест

В Украине подтвердили несколько случаев повторного заражения COVID-19

кухонный уголок

Зачем нужен кухонный уголок? Пять причин для покупки

школьники в масках

Маски не для всех, измерение температуры и своя бутылка с водой: что ждет школьников с 1 сентября

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер