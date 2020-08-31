Маски не для всех, измерение температуры и своя бутылка с водой: что ждет школьников с 1 сентября

Во всех регионах Украины, кроме «красных» зон эпидопасности, школы начнут учебный год с 1 сентября, несмотря на то, что прогнозируется очередной пик заболеваемости коронавирусом. Также к 1 сентября в этих регионах должны открыться те детсады, которые еще не работали. А в вузах в этот день занятия, предположительно, начнутся для всех, кроме первокурсников бакалаврата и магистратуры, — из-за переноса вступительной кампании они учебу начнут 15 или 17 сентября, если вузы, пользуясь правом самоуправления, не примут решение о других датах.

Интерактивную карту зон эпидопасности в Украине можно посмотреть здесь.

Первый звонок на линейках прозвучит также не для всех для школьников: Минобразования и Минздрав рекомендовали воздержаться от массовых мероприятий. Впрочем, многие школы все же решили устроить праздник первоклассникам — для них и их родителей проведут торжественные мероприятия с соблюдением социальной дистанции. Остальные в основном ограничатся празднованиями на уровне класса — причем родителей в помещения школ пускать запрещено (кроме сопровождающих детей с инвалидностью).

В учебных заведениях (кроме занятий в учебных помещениях) обязательно ношение масок или респираторов (кроме школьников 1−4 класов). В то же время школы требуют, чтобы во дворах в масках были даже первоклассники. Также министр здравоохранения Максим Степанов опроверг требования администраций школ, указывающих, что снятая после использования даже в течение нескольких минут для входа в школы или выхода на перерыв из класса маска повторному использованию не подлежит и должна быть утилизирована (одноразовая) или продезинфицирована (многоразовая): «Если ребенок пользуется обычной одноразовой маской, то ему достаточно одной маски в день. Потому что он не всегда в ней находится. Можно положить маску в карман, когда начинается урок, а на перемене надеть снова. Кроме того, сейчас есть много тканевых масок. Когда ребенок пришел домой, эту маску нужно постирать и погладить».

Запрещен «шведский стол» и самообслуживание школьников в столовых. В новых условиях в учебных заведениях запрещены кулеры и фонтанчики с питьевой водой, поэтому родители должны давать детям бутылированную воду с собой и научить их не пить в туалете из-под крана. Обязательны температурный скрининг персонала и опросы о самочувствии учащихся, дезинфекция помещений, разное время занятий, перерывов и принятия пищи. Все рекомендации по организации работы учебных заведений можно просмотреть здесь.

В детских садиках детям также разрешено находиться без масок только в учебных помещениях. Кроме температурного скрининга персонала, обязательно измерение температуры у детей. Как в детсадах, так и в школах рекомендуется максимально возможное количество занятий и активностей проводить на открытом воздухе. В случае выявления заболевших их классы и группы будут закрывать на карантин, переводя на дистанционное обучение. Также на дистанционное обучение будут переходить учебные заведения в случае установления в их регионах «красной» зоны.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что с 1 сентября вводятся новые правила пересечения границы с Беларусью и временно оккупированными территориями. Также запрещен въезд в Украину иностранцев.

«ФАКТЫ» писали и о том, как снизить риск заражения коронавирусом ребенка в школе

Читайте также: Обнародованы правила учебы в школах во время карантина

375

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter