Подорожание газа в полтора раза и новый Facebook: что изменится с 1 сентября

С 1 сентября цена на газ для населения, оплачивающего голубое топливо по тарифу «Месячный» поднимется почти в полтора раза — с 3,24 гривни за кубометр до 4,7 грн (учитывая НДС, но без стоимости доставки). «Нафтогаз Украины» объясняет это повышением цены газа на европейских хабах в преддверии отопительного сезона, но считает такой рост относительно умеренным, поскольку в подземных хранилищах накоплены большие запасы газа, закупленного ранее по низким ценам.

В то же время пока сохраняется августовская цена газа для тех, кто пользуется тарифом «Годовой» — 4,73 гривны за кубометр (с НДС и без доставки). Но с 16 сентября ее тоже поднимут — до 5,24 грн/куб.м.

Платную регистрацию на рейсы вводит авиакомпания SkyUp. С 1 сентября для регулярных внутриукраинских рейсов оформление посадочного талона в аэропорту на стойках регистрации компании будет стоить 18 евро. Однако сохраняется бесплатная регистрация — онлайн в личном кабинете пользователя на сайте компании. С 1 октября такое же нововведение ожидает пассажиров регулярных международных рейсов.

Пока что платная регистрация вводится в тех аэропортах, где уже доступен бесплатный онлайн-чекин (Борисполь, Харьков, Ларнака, имени Бен-Гуриона и других — полный список компания обновляет на своем сайте). В то же время регистрация в аэропортах остается бесплатной для пассажиров чартерных рейсов, инвалидов 1−2 групп, участников АТО/ООС, людей старше 60 лет — при наличии подтверждающих документов.

Нацбанк Украины, во избежание обмана клиентов, окончательно обязал банки с 1 сентября указывать в рекламе и на своих сайтах полную информацию о предлагаемых услугах (этот процесс то откладывался, то проводился в несколько этапов). В частности, в рассылаемых сообщениях, интерфейсах интернет-банкинга и т. п. банки должны четко и раздельно указывать остаток средств на счету и размер кредитного лимита, а не суммировать эти числа, как это делалось ранее. Таким образом предполагается предохранять клиентов банков от «случайных» кредитов. Отныне банки обязаны и своевременно уведомлять клиентов об установлении или изменении размеров кредитных лимитов.

С 1 сентября принимать и передавать на исследование сильно изношенные и поврежденные банкноты могут все банки, а не только уполномоченные. Это банкноты, сохранившие не менее 55% своей площади, с загрязнением не более 400 кв. мм, со свечением под ультрафиолетом по всей плоскости, разрезанные более чем на 2 части и проч.

Также Нацбанк изменил тарифы на кассовое обслуживание банков и инкассаторских компаний. В частности, установил для неуполномоченных банков единый тариф на выдачу наличных (0,4% от выданной суммы), повысил тариф на выдачу гривневых банкнот (с 0,3% до 0,5%), установил тариф на сдачу излишков наличных, приемлемых к обращению (0,25%). При этом сохраняются льготные тарифы на кассовое обслуживание банков, связанных с выплатой пенсий, соцпомощи, субсидий, а также выплатой наличности бюджетным учреждениям.

«Интертелеком» — оператор местной и мобильной (код 94) связи и доступа в интернет, объявил об ограничении своих услуг с 1 сентября в ряде регионов Украины: Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Черновицкой, Донецкой и Луганской областях.

Facebook объявил, что с сентября больше невозможно будет использовать его классический интерфейс — отныне пользователям будет доступен только новый дизайн. Вызвавший, отметим недовольство и нарекания многих участников этой соцсети.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что изменилась система подсчета доходов малообеспеченных украинцев, поэтому некоторые могут лишиться субсидии. Какие еще новшества нас ждут с 1 сентября, читайте здесь.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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