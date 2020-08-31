С ростом минимальной зарплаты налоги вырастут, а субсидий станет меньше: чего нам ждать с 1 сентября

С 1 сентября в Украине до 5000 гривен повышается минимальная зарплата — предыдущий ее размер в 4723 гривни вырастет на 5,86%. Минимальная почасовая оплата труда увеличится на 89 копеек — с 28,31 до 29,20 гривни. Также на 5,86% повышаются должностные оклады бюджетников согласно Единой тарифной сетке разрядов и коэффициентов. Оклад работника первого разряда (самого неквалифицированного) составит 2225 гривен, максимального 25-го разряда — 10035 грн. Учителя, например, тарифицируются по 10−14 разрядам, их базовые оклады возрастут с 3826—5087 до 4050−5385 гривен.

Также руководителям бюджетных организаций поручена дифференциация зарплат сотрудников за счет различных доплат и премий. Можно предположить, что специалистам до 12 разряда (должностной оклад 12 разряда по ЕТС составит 4717 гривен) просто поднимут зарплаты до уровня минимальной.

При этом повысятся также и привязанные к минимальной зарплате налоги. Так, единоналожники второй группы, выплачивавшие 20% налога от минимальной зарплаты и 22% единого социального взноса, вместо 944 и 1039 гривен соответственно, будут платить 1000 и 1100. Вырастут также привязанные к минзарплате налог на недвижимость (до 1,5%), судебный сбор (0,2−1,5%), госпошлины — но уже с 1 января 2021 года.

Не исключено, что некоторым гражданам, чей доход вырастет из-за повышения минималки, урежут субсидии. В то же время у части украинцев появится возможность не платить налог на роскошь. При увеличении минимальной зарплаты повышается и «планка» взимания такого налога — к примеру, на автомобили с 1,7 миллиона гривен до 1, 87 миллиона гривен (375 минимальных зарплат).

Вместе с повышением минзарплаты с 1 сентября вырастет и привязанная к ней минимальная пенсия для достигнувших 65-летнего возраста и имеющих 35 лет трудового стажа украинцев: ее размер в 40% от минимальной зарплаты составит 2000 гривен. Такое повышение пенсии на 111 гривен порадует около полутора миллионов пенсионеров. В то же время, как заявил замминистра социальной политики Николай Шамбир, до конца года не будут индексироваться пенсии военных и ветеранов других силовых ведомств.

В свою очередь глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что в парламенте поддержано предложение Кабмина выделить средства на повышение зарплаты медикам уже начиная с 1 сентября. А с 1 января 2021 года она должна вырасти, по словам министра, «радикально». Планируется установить доплаты врачам в 70% от должностного оклада (по 14 разряду ЕТС это плюс 8470 гривен), специалистам с базовым и неполным высшим медицинским образованием в 50% минзарплаты, а младшим медсестрам — в 25% минзарплаты (добавка в 2500 и 1125 гривен соответственно).

Однако контролирующие органы опасаются, что работодатели и работники, чтобы уйти от выплаты единого соцвзноса и других налогов, будут пользоваться практикой «неофициального» оформления работников, оформления на неполный рабочий день и зарплат в конвертах. Поэтому Госслужба Украины по вопросам труда с 1 сентября усиливает контроль за оформлением предпринимателями трудовых отношений с работниками. Гоструда обещает усилить инспекционные проверки и напоминает, что нарушители могут быть наказаны как штрафами от 8500 до 141 690 гривен, так и исправительными работами до 2 лет и арестом на полгода.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 1 сентября в Украине изменились правила пересечения границы. Также мы рассказывали о важных нововведениях для школьников из-за пандемии коронавируса.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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