В «Борисполе» заработала инспекция по парковке: что важно знать водителям
В аэропорту Борисполь, где с лета по-новому распределили рейсы между терминалами, начала работать специальная инспекция по парковке. Задача инспекторов — выявлять нарушения правил остановки, стоянки, парковки на территории аэропорта. Работать инспекция будет совместно с полицейскими.
Как сообщила администрация аэропорта, на первом этапе — с 28 августа — работа с водителями ограничивается разъяснениями и раздачей памяток. В дальнейшем нарушителям обещают выписывать штрафы. Статья 122 предполагает наказывать нарушителей правил остановки, стоянки и парковки суммами до 1700 гривен (100 необлагаемых минимумов).
Комиссия создана по инициативе администрации аэропорта и властей села Гора, территория которого примыкает к аэропорту.
Напомним, ранее прокуратура, а теперь и СБУ нашли нарушения при реконструкции аэропорта Борисполь, в частности, при строительстве многоуровневого паркинга.
Фото airportboryspil/Facebook247
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