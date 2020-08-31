27.40 / 27.63 32.31 / 32.79
Киев: +32
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В «Борисполе» заработала инспекция по парковке: что важно знать водителям

16:13 31 августа 2020
борисполь

В аэропорту Борисполь, где с лета по-новому распределили рейсы между терминалами, начала работать специальная инспекция по парковке. Задача инспекторов — выявлять нарушения правил остановки, стоянки, парковки на территории аэропорта. Работать инспекция будет совместно с полицейскими.

Как сообщила администрация аэропорта, на первом этапе — с 28 августа — работа с водителями ограничивается разъяснениями и раздачей памяток. В дальнейшем нарушителям обещают выписывать штрафы. Статья 122 предполагает наказывать нарушителей правил остановки, стоянки и парковки суммами до 1700 гривен (100 необлагаемых минимумов).

Комиссия создана по инициативе администрации аэропорта и властей села Гора, территория которого примыкает к аэропорту.

Напомним, ранее прокуратура, а теперь и СБУ нашли нарушения при реконструкции аэропорта Борисполь, в частности, при строительстве многоуровневого паркинга.

Фото airportboryspil/Facebook

247

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Ким Ё Чжон

Ким Чен Ын мог казнить свою младшую сестру — СМИ (фото)

филимонов

Зеленский предложил юмористу Филимонову баллотироваться в мэры Одессы: сеть разразилась комментариями

поезд

«Не видел больных COVID-19»: на криворожском вокзале мужчина устроил скандал с проводниками из-за маски (видео)

школьники в масках

Маски не для всех, измерение температуры и своя бутылка с водой: что ждет школьников с 1 сентября

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер