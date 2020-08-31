В «Борисполе» заработала инспекция по парковке: что важно знать водителям

В аэропорту Борисполь, где с лета по-новому распределили рейсы между терминалами, начала работать специальная инспекция по парковке. Задача инспекторов — выявлять нарушения правил остановки, стоянки, парковки на территории аэропорта. Работать инспекция будет совместно с полицейскими.

Как сообщила администрация аэропорта, на первом этапе — с 28 августа — работа с водителями ограничивается разъяснениями и раздачей памяток. В дальнейшем нарушителям обещают выписывать штрафы. Статья 122 предполагает наказывать нарушителей правил остановки, стоянки и парковки суммами до 1700 гривен (100 необлагаемых минимумов).

Комиссия создана по инициативе администрации аэропорта и властей села Гора, территория которого примыкает к аэропорту.

Напомним, ранее прокуратура, а теперь и СБУ нашли нарушения при реконструкции аэропорта Борисполь, в частности, при строительстве многоуровневого паркинга.

Фото airportboryspil/Facebook

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