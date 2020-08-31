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Зеленский предложил юмористу Филимонову баллотироваться в мэры Одессы: сеть разразилась комментариями

16:40 31 августа 2020
филимонов

Юморист и бывший КВНщик Олег Филимонов, недавно удостоенный звания народного артиста, теперь идет в политику. Бывший участник команды КВН «Одесские джентльмены» будет баллотироваться в мэры Одессы от политической силы «Слуга народа».

Филимонов подтвердил, что инициатива поступила от президента Владимира Зеленского еще три месяца назад. Артист встречался с главой государства в Киеве, в Офисе президента.

«Он мне предложил идти (в мэры). Я долго думал, и принял решение», — рассказал Филимонов в комментарии Радио Свобода.

Жители Одессы в соцсетях встретили новость без восторга.

Впрочем, есть и те, кто видит позитив в выдвижении Филимонова.

Напомним, ранее глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко обещал, что кандидатов в мэры и местные депутаты будут искать среди людей, которые в политике еще не были. Таким путем планировалось привлечь 15−20 процентов кандидатов на 50 тысяч выборных должностей.

Фото Олег Филимонов/Facebook

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