Дело нацгвардейца Маркива: Аваков рассказал о новых свидетелях

Украинское следствие нашло нескольких важных свидетелей, показания которых должны доказать невиновность украинского нацгвардейца Виталия Маркива, осужденного в Италии.

Как сообщает Укринформ, о наличии новых свидетелей заявил министр внутренних дело Арсен Аваков.

«Наше следствие нашло ряд свидетелей, важных для установления картины гибели журналистов и дающих показания, из которых четко видна невиновность Виталия Маркива», — утверждает Аваков.

Так, он сказал, что есть женщина — бывшая пресс-секретарь так называемого «народного мэра» Славянска Вячеслава Пономарева. По словам главы МВД, она контактировала с погибшими фотокорреспондентом Андреа Рокелли и его переводчиком Андреем Мироновым в ходе их поездки в «ДНР». Сейчас женщина проживает в Италии и может дать показания в суде.

«Кроме того, мы провели ряд экспертиз и следственных экспериментов на месте событий — в Славянске и на горе Карачун, которые также дали убедительные результаты», — сказал Аваков.

Ранее сообщалось, что в Италии Маркива приговорили к 24 годам заключения.

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