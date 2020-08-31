Дело нацгвардейца Маркива: Аваков рассказал о новых свидетелях
Украинское следствие нашло нескольких важных свидетелей, показания которых должны доказать невиновность украинского нацгвардейца Виталия Маркива, осужденного в Италии.
Как сообщает Укринформ, о наличии новых свидетелей заявил министр внутренних дело Арсен Аваков.
«Наше следствие нашло ряд свидетелей, важных для установления картины гибели журналистов и дающих показания, из которых четко видна невиновность Виталия Маркива», — утверждает Аваков.
Так, он сказал, что есть женщина — бывшая пресс-секретарь так называемого «народного мэра» Славянска Вячеслава Пономарева. По словам главы МВД, она контактировала с погибшими фотокорреспондентом Андреа Рокелли и его переводчиком Андреем Мироновым в ходе их поездки в «ДНР». Сейчас женщина проживает в Италии и может дать показания в суде.
«Кроме того, мы провели ряд экспертиз и следственных экспериментов на месте событий — в Славянске и на горе Карачун, которые также дали убедительные результаты», — сказал Аваков.
Ранее сообщалось, что в Италии Маркива приговорили к 24 годам заключения.83
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