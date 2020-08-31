Правила железнодорожных перевозок, установленные «Укрзалізницей» на период карантина, пришлись по душе не всем. Пассажир поезда Кривой Рог — Киев устроил скандал, требуя пустить его в вагон без маски.

«Я еще не видел ни одного больного. То, что вам рассказывают, — это все бред сумасшедшего. Вы сошли с ума все. Я хочу, чтобы пришла милиция, и сняла вас всех с поезда. Меня заставляют делать то, что я не обязан», — объяснил пассажир свои требования. Видео опубликовано на YouTube-канале Call Center.

В итоге мужчине удалось настоять на своем. После скандала с проводницами пассажир с семьей зашел в вагон, не надевая маски, а держа их в руке.

Напомним, в поездах с 1 июня запрещена продажа напитков, пассажиры должны быть в масках и пройти проверку температуры, также гражданам рекомендовано ограничить передвижения между вагонами. Кроме того, есть особые правила для красной карантинной зоны — поезда там останавливаются только для высадки пассажиров.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

135

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter