Словакия с 1 сентября меняет правила въезда для украинцев
Еще одна европейская страна ужесточает въезд иностранцев на свою территорию. После Венгрии теперь и Словакия будет требовать от прибывающих из Украины заполнить формуляр на официальном сайте, созданном Мининформации.
Ответить на вопросы небольшой анкеты (личные данные, адрес для самоизоляции в Словакии, сведения о медицинской страховке) следует на сайте korona.gov.sk/uk/ehranica. Подтверждение регистрации придет в письме на электронную почту.
Новые правила вступают в силу с 08.00 1 сентября по Киеву (07.00 — по времени в Словакии).
Напомним, в начале августа Украина внесла Словакию в красную зону по коронавирусу, но уже перевела в «зеленую». Это означает, что по приезду из Словакии не требуется двухнедельная изоляция или ПЦР-тесты.
Как уже сообщали «ФАКТЫ», с 1 сентября вводятся новые правила для въезда украинцев в Венгрию.106
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