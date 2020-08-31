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Украина

Словакия с 1 сентября меняет правила въезда для украинцев

19:08 31 августа 2020
словакия

Еще одна европейская страна ужесточает въезд иностранцев на свою территорию. После Венгрии теперь и Словакия будет требовать от прибывающих из Украины заполнить формуляр на официальном сайте, созданном Мининформации.

Ответить на вопросы небольшой анкеты (личные данные, адрес для самоизоляции в Словакии, сведения о медицинской страховке) следует на сайте korona.gov.sk/uk/ehranica. Подтверждение регистрации придет в письме на электронную почту.

Новые правила вступают в силу с 08.00 1 сентября по Киеву (07.00 — по времени в Словакии).

Напомним, в начале августа Украина внесла Словакию в красную зону по коронавирусу, но уже перевела в «зеленую». Это означает, что по приезду из Словакии не требуется двухнедельная изоляция или ПЦР-тесты.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», с 1 сентября вводятся новые правила для въезда украинцев в Венгрию.

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