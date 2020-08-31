Фокин отреагировал на скандал вокруг его заявлений по Донбассу

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин не раскаивается за свои заявления, спровоцировавшие скандал. Более того, переговорщик доволен, как отреагировали на его предложения о всеобщей амнистии и об особом статусе для всего Донбасса.

Фокин настаивает, что его инициативы должны привести к миру. «В провластных структурах есть „засланные казачки“. Если сторонники войны бесятся, значит мои слова попали туда, куда надо. Нам надо принести в Украину мир, что мы и собираемся делать», — заявил замглавы переговорной делегации «5 каналу».

Напомним, в переговорной группе Фокин появился 18 августа и тут же отличился рядом скандальных высказываний. Политик повторил тезисы кремлевской пропаганды о том, что аннексию Крыма можно оправдать, иначе на полуостров зашли бы американцы. Затем прозвучало предложение, что на Донбассе нужно объявить всеобщую амнистию, провести местные выборы, решить вопрос особого статуса не только оккупированных территорий, но и тех, что на сегодня подконтрольны Украине.

Депутаты от «Слуги народа» предлагают вызвать Фокина в Раду, чтобы тот объяснил свои слова. А глава Офиса президента Андрей Ермак поспешил уточнить, что сказанное Фокиным не отражают официальной позиции Украины.

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